Boer uit Werkhoven op vrije voeten

Hier wordt Gert S. weggeleid. Ⓒ Koen Laureij

UTRECHT - De 35-jarige boer uit Werkhoven (Utrecht) die vorig weekend is opgepakt na verscheidene branden in en rond zijn boerderij, is vrijdag vrijgelaten uit voorarrest. Gert S. werd vrijdag voorgeleid, de rechter-commissaris zag onvoldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te houden. De officier van justitie had daar wel om gevraagd.