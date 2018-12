De tweede carrière van André van Duin

’Ik word misschien het gezicht van het programma genoemd, maar dat zijn Janny en Robèrt net zo goed. Het draait om de bakkers en hun baksels, ik ben maar een onderdeeltje.’ Ⓒ MAX/Roland J. Reinders

André van Duin staat aan de vooravond van zijn derde seizoen Heel Holland bakt. De komiek van weleer is aan een ’tweede carrière’ begonnen. Hij wordt volgend jaar 72, maar gaat onverminderd door. „Ik heb alweer een druk tv-jaar voor de boeg. Het is belangrijk om in de running te blijven als je ouder wordt.”