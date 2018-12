’AKK’ is Merkels droomopvolger

AKK meldde zich op 18-jarige leeftijd bij het CDU en ontdekte daar haar gedrevenheid voor de politiek. Daarvoor wilde ze eigenlijk vroedvrouw of onderwijzeres worden. Ze studeerde rechten en politieke wetenschappen.

Haar eerste politieke baan kreeg ze als lid van de gemeenteraad van haar woonplaats Püttlingen. Dat deed zij met zoveel succes dat snel de volgende stappen volgden. Na diverse ministersposten in de deelstaat in Saarland werd zij in 2011 minister-president van de kleinste deelstaat in Duitsland. Ze gaf die post in februari op om secretaris-generaal van het CDU te worden.

Dezelfde nuchtere analytische politieke stijl

Merkel en Kramp-Karrenbauer werken al jaren samen en hebben dezelfde nuchtere analytische politieke stijl. De nieuwe partijleider wordt in de wandelgangen ook wel „mini-Merkel” genoemd.

Ook politiek staan zij niet ver uit elkaar. Inhoudelijk staat AKK voor de koers die Merkel uitstippelde. Ze is alleen op het gebied van migranten voor een hardere koers.

