Britten zijn Brexit beu

Donkere wolken pakken zich samen boven de Brexit-deal die Theresa May met de Europese Unie bereikte. De kans is groot dat het Lagerhuis het akkoord aanstaande dinsdag afschiet. Ⓒ AFP

Het is mooi geweest. De meeste Britten snakken naar het einde van de Brexit-discussie. In het Lagerhuis lijken ze er echter geen genoeg van te krijgen. In de aanloop naar de verwachte Brexit-stemming op dinsdagavond, -nacht waarschijnlijk, worden de in graniet gehouwen eigen standpunten voor de zoveelste maal gepolijst.