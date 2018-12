Zes aanhoudingen rond ’Project X’ in Brabantse Katwijk

„Het stikt hier van de politieagenten, te paard, in busjes en auto’s. Overal is politie, ze houden het echt scherp in de gaten”, vertelde een bewoonster die niet bij naam wil worden genoemd. „Heel Cuijk en Katwijk zijn dichtgespijkerd.”

Op verschillende plekken woerden auto’s stopgezet en gecontroleerd, waarbij mensen werden gevraagd ’wat ze komen doen’. Ook stond een waterkanon paraat.

Ⓒ SK-Media

De gemeente bevestigde die controles. Sinds 18.30 uur is zelfs een noodverordening ingesteld en zijn Katwijk en Cuijk aangeduid als ’veiligheidsrisicogebied’. Daardoor heeft de politie meer bevoegdheden. Zo kan zonder aanleiding worden gefouilleerd.

„Zelfs in de meest obscure straatjes – waar je normaal gesproken nooit komt – rijden agenten”, meldde de bewoonster.

Ⓒ SK-Media

Aanhoudingen

De twee mannen die werden opgepakt voor opruiing, komen uit Someren en Bergambacht. Ze zijn 20 en 19 jaar oud en werden opgespeurd middels digitale opsporing; de ene in zijn woonplaats, de andere in Rotterdam. Ze waren dus zelf niet naar Katwijk gekomen. Anderen waren dat wel. Vier van hen werden opgepakt. De ene kon zich niet legitimeren, een andere verdachte beledigde een agent en twee anderen negeerden de aanwijzingen van de politie.

Twintig andere jongeren tussen de 18 en 20 jaar kregen elders in het land een agent op bezoek voor een ’stopgesprek’: ze hadden een minder nadrukkelijke rol in het opruien en werden gesommeerd te stoppen. Doen ze dat niet, dan zouden ze alsnog worden opgepakt.

Het onderzoek is nog ’in volle gang’ en meer aanhoudingen ’worden niet uitgesloten’, aldus de politie.

Project X

Het plaatsje Katwijk - onderdeel van de gemeente Cuijk - werd de afgelopen dagen opgeschrikt door een Facebookevenement vergelijkbaar met het Project X in Haren, in 2012. Ditmaal had een meisje via andere kanalen vrienden uitgenodigd met de tekst ’iedereen is welkom’.

Die tekst werd via Facebook in de ether gegooid. Het meisje moest vervolgens onderduiken, vertelde haar oom. „Het is zo’n rollercoaster op dit moment. Ze is helemaal overstuur. Er worden ook forse bedreigingen geuit”, vertelde hij aan Omroep Brabant. „Dit lijkt helemaal te gaan ontsporen.”

Na die waarschuwingen besloot de burgemeester van Cuijk, Wim Hillenaar, tot een stevige oproep aan ouders. „Maak uw kinderen duidelijk dat zij niet welkom zijn. Komen ze toch naar Cuijk, dan kunnen de gevolgen dusdanig zijn dat ze die hun leven lang met zich meedragen”, zo stelde hij.

De ’driehoek’ heeft alle ophef bloedserieus genomen. Zelfs attributen die voor rellen zouden kunnen worden gebruikt, werden vrijdag afgeschermd. „Er liggen stenen opgestapeld voor wegwerkzaamheden. Die zijn omheind en er staan agenten naast”, aldus de bewoner.