Nederlander neergeschoten in Rio bij lunch met dochter

De 56-jarige man, die op vakantie was in het land, werd geraakt in zijn buik. Hij was na een bezoek aan het strand aan het lunchen met zijn dochter bij David’s Bar, een eetgelegenheid niet ver van de Copa Cabana. ,,Hij is naar het ziekenhuis gebracht’’, vertelt een medewerkster van de horecagelegenheid. ,,Ze zijn tot middernacht bij hem geweest. Vandaag is hij teruggekeerd uit het ziekenhuis. Hij is in orde.’’

Veel meer wil ze niet kwijt over het gebeuren. ,,We praten niet graag over het geweld in de stad. Liever over ons werk of ons eten.’’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van het gebeuren, aldus een woordvoerder. De Nederlandse ambassade houdt contact met de familie van de man in Brazilië en is bij hem op bezoek geweest in het ziekenhuis. Volgens Braziliaanse media zou hij nooit in levensgevaar hebben verkeerd.

Verdwaalde kogel

De schotenwisseling begon volgens de media uit het Zuid-Amerikaanse land door toedoen van een drugshandelaar. Die schoot plots op politieagenten. Die waren met veel machtsvertoon in het gebied aanwezig, nadat eerder op de dag een lid van de militaire politie was gedood tijdens een patrouille.

De drugscrimineel schoot een agent in het gezicht, waarna een vuurgevecht ontstond. De Nederlandse man werd geraakt tijdens dat gevecht.