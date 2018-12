’Machthebbers in paniek om Gele Hesjes’

Christophe Guilluy, de profeet van de Gele Hesjesbeweging. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

PARIJS - Christophe Guilluy is de ‘profeet van de Gele Hesjesbeweging’. De geograaf zag vijftien jaar geleden al een breuk ontstaan tussen de elite in de stad en de lagere middenklasse erbuiten. Hij is dan ook niet verbaasd dat deze vergeten Fransen massaal ‘gilets jaunes’ aantrokken en vandaag weer komen demonstreren in Parijs.