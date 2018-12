Trump noemt Tillerson oliedom en lui

Tillerson en Trump in betere tijden, tijdens de inauguratie van eerstgenoemde. Ⓒ AFP

WASHINGTON - „Oliedom en zo lui als de hel.” Aldus kwalificeerde de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag in een tweet zijn voormalige buitenlandminister Rex Tillerson. Trump was getergd door opmerkingen van Tillerson, die voor het eerst sinds zijn ontslag in maart daar in het openbaar over sprak.