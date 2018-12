NS verlengt spitstreinen

„We willen de kans op een zitplaats in de spitsuren in 2019 fors gaan verhogen, ook al zal het best vol blijven. Dit weekeinde zetten we de eerste tien van in totaal 118 bestelde sprinters-nieuwe-generatie (CAF-sprinters) in. Volgende maand volgen er weer tien. In de zomer is de helft in gebruik”, aldus NS.

Hangplekken

Directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover is goed te spreken over de langere spitstreinen om knelpunten van uitpuilende rijtuigen te verminderen. „Ook hebben deze nieuwe sprinters hangplekken die door reizigers worden gewaardeerd.”

Volgens een NS-woordvoerder bestaan de 118 sprinters uit ruim vierhonderd rijtuigen, goed voor 20.000 extra zitplekken. „Ze vervangen dubbeldeks intercity’s die nu op stoplijnen rijden, zodat die elders kunnen worden ingezet. Verlengen kan tot wel twaalf rijtuigen in de spits, mits de perrons van de stations groot genoeg zijn. Dat is bijvoorbeeld op de lijn naar Nijmegen nog een probleem.”

NS heeft ProRail gevraagd bijvoorbeeld station Nijmegen zo snel mogelijk aan te pakken, zodat langere treinen er kunnen rijden vanaf Alkmaar, via Amsterdam en Utrecht, richting Arnhem.

Routes

De woordvoerder geeft voorbeelden waar verlengde spitstreinen wel mogelijk zijn, zoals de route tussen Den Haag CS, Leiden, Haarlem en Amsterdam. „Met de extra capaciteit worden vier intercity’s verlengd van acht naar tien rijtuigen. Dat betekent elke rit duizend in plaats van achthonderd zitplaatsen.”

Sprinters tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Hilversum worden volgens hem verlengd, net als intercity’s tussen Amersfoort, Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Leiden. Ook komt er meer plek op treinen van Roosendaal naar Den Bosch en via Dordrecht naar Rotterdam en verder.

„We verwachten dat het aantal reizigers op het Nederlandse spoor in 2019 opnieuw met 3 tot 4 procent gaat stijgen. De behoefte aan extra stoelen is enorm. Nieuw materieel is daarvoor noodzakelijk. Ook knappen we bestaande treinen op.” Vanaf 2021 stromen 79 intercity’s-nieuwe-generatie in de NS-vloot.