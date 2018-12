Schaatsen in de kerk

De Gouwekerk in Gouda is er slechts één in het rijtje van bijzondere schaatslocaties. Zo kunnen liefhebbers in Amsterdam pootje over met zicht op het Rijksmuseum en in Scheveningen prijkt het Kurhaus op de achtergrond. Wie zich in Bergen op Zoom op de schaatsbaan durft te begeven, moet rekening houden met woest geveeg tijdens een van de curlingwedstrijden.

IJsclubs moeten dit jaar alle zeilen bijzetten om de natuurijsliefhebber op de schaats te krijgen. Door hoge temperaturen en veel wind zet de dooi snel in. Zo moest de ijsbaan in Harderwijk al na twee dagen de deuren sluiten. „De ijslaag moet eerst weer aangroeien, sorry”, verontschuldigde de organisatie zich op haar Facebookpagina.

Ondertussen halen ijsverenigingen alles uit de kast om de eerste tocht op natuurijs te kunnen organiseren.

Zo gooide de schaatsvereniging uit het Overijsselse Haaksbergen een gigantisch zonnescherm in de strijd om de zuinig gespaarde ijslaag zo lang mogelijk te beschermen tegen zonnestralen. In Noordlaren in Groningen zetten ze daarvoor witte wegenverf in.

Volgens de voorspellingen van Weerplaza lijkt de eerste tocht op natuurijs zonder hulpmiddelen ver weg. Dit weekend staat in het teken van veel buien, mogelijk met hagel en hevige windstoten. De minimumtemperatuur zal blijven steken tussen de 6 en 8 graden.