Snel: hogere vliegtaks

De vliegtaks tast de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartsector aan, zegt SEO. Volgens de luchtvaartkoepel Barin zullen reizigers ervoor kiezen om vanuit België te vliegen. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Den Haag - De invoering van een vliegtaks van zeven euro per ticket is slechts het begin. Als het aan D66-staatssecretaris Snel van Financiën ligt, gaat de belasting in de toekomst fors omhoog.