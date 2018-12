Droge zomer velt kerstboom

Kerstboomhandelaar Gert Pels maakt zich zorgen. Voor dit jaar heeft hij genoeg kerstbomen, maar ’over een paar jaar gaan we de droogte voelen’, vertelt hij. „Een kerstboom staat meer dan tien jaar op het land voordat hij naar de huiskamer gaat. Ze zijn al flink gegroeid, en kunnen één hete, droge zomer wel aan.” Maar: „De nieuwe aanpoot is helemaal dood. Mijn leverancier heeft 20.000 nieuwe bomen aangeplant, en die zijn allemaal bruin. Er valt nu gewoon een oogst tussenuit, en dat gaan we over een paar jaar echt merken.”

Toch is er dit jaar nog geen acuut tekort aan kerstbomen in Nederland. Dat komt volgens Kees Robben, kweker, doordat Nederland zo’n professionele kerstbomenmarkt kent. „De meeste grote kwekers hebben beregeningsapparaten staan om de droogte op te vangen”, vertelt hij. „Maar het ligt ook aan de ondergrond. Mijn bomen groeien op leem, dat houdt het vocht goed vast. Een stuk verderop is zandgrond en daar valt niet tegenop te beregenen omdat die geen vocht vasthoudt.” Om die reden zag Jan Hamers zijn oogst voor zijn ogen verdorren: ruim de helft van zijn 3500 bomen is bruin en moet worden vernietigd.

Voller

Maar Jaap Bolhuis van Bolhuis Kerstbomen is optimistisch en is juist trots op de kerstbomen van dit jaar. Hij vindt dat de feestbomen dit jaar veel mooier zijn dan de afgelopen jaren. „Ze hebben een heel mooie donkergroene kleur, en zijn veel voller in de naald”, vertelt de kweker. „Ze hebben het inderdaad zwaar gehad, maar dat is juist positief. In plaats van te groeien in de lengte, waardoor je kale plekken kan krijgen, heeft de boom alle energie gestoken in het maken van naalden.” Hij legt uit dat de boom op die manier veel vocht kon verdampen en veel zonlicht kon opvangen. „Daar wordt de boom alleen maar mooier van. Al zijn ze inderdaad weinig groter gegroeid, inderdaad.” Toch heeft ook Bolhuis bomensterfte. „Een goed gewortelde boom kan echt wel wat droogte hebben. Maar de net aangeplante boompjes zijn nog niet zo diep geworteld, dus die hebben het zwaarder.”