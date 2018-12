’Grootkapitaal profiteert en hardwerkende Nederlander verliest’

„Veel geld blijft bij grote bedrijven op de plank liggen of wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Het grootkapitaal profiteert meer dan werkend Nederland”, aldus Martin Visser.

AMSTERDAM - We zijn hartstikke rijk, maar waarom merken we dat niet in onze portemonnee? De Nederlandse economie draait als een tierelier, we doen het aanzienlijk beter dan veel landen om ons heen. Maar ons besteedbaar inkomen stagneert al jaren. We hebben nota bene minder vrij te besteden dan Fransen en Italianen.