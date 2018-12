Aanklagers: Trump direct betrokken bij zwijggeld

President Donald Trump landt naast het Witte Huis vrijdag. Ⓒ AP

NEW YORK - President Trump was zelf betrokken bij illegale betalingen van zwijggeld tijdens de verkiezingscampagne. Zo moest een seksschandaal vlak voor de verkiezingen voorkomen worden. Ook had de Trump-campagne al in november 2015 contacten met Russen.