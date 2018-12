Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe onlusten

De Franse hoofdstad veranderde vorige week zaterdag weer in een slagveld toen betogers botsten met de politie. Demonstranten staken ook voertuigen in brand en plunderden winkels. Zelfs de beroemde Arc de Triomphe moest het ontgelden. De regering heeft aangekondigd dit keer landelijk zo’n 89.000 manschappen in te zetten om eventuele rellen de kop in te drukken.

De ’gilets jaunes’ (Gele Hesjes) betogen al weken tegen het beleid van de Franse regering dat hun koopkracht zou ondermijnen. De directe aanleiding was een belastingverhoging op benzine en diesel. Die maatregel moest leiden tot een schoner milieu. De regering van president Emmanuel Macron is inmiddels teruggekrabbeld, maar de geest lijkt daarmee niet terug in de fles te zijn.

Brussel

De spontane protestbeweging heeft inmiddels navolging gekregen in andere landen. De autoriteiten in Brussel hebben zich voor zaterdag eveneens voorbereid op mogelijke protesten door betogers in gele hesjes. De politie sloeg recentelijk al tientallen mensen in de boeien toen zo’n demonstratie in de Belgische hoofdstad uit de hand liep.

Ook in Nederland verzamelen zich steeds meer Gele Hesjes. Vorige week zaterdag protesteerden zij voor het eerst op en rond het Binnenhof in Den Haag. Voor vandaag zijn nieuwe acties in heel het land aangekondigd.

