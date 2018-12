Zendmast straalt weer als mega-kerstboom

Deze keer gaat stichting De Grootste Kerstboom ervan uit dat alles lukt. Er is een nieuwe lampenset ontwikkeld. De armaturen bevatten 120 sterke ledlampen die vanaf ver zijn te zien. „Het systeem is makkelijk te onderhouden en te repareren. De grootste kerstboom kan weer jaren vooruit”, aldus de stichting.

Het is zaterdag de twintigste keer dat de lampen op de 327 meter hoge zendmast van IJsselstein, voorheen van Lopik, gaan branden. De eerste keer was in 1992. In de afgelopen decennia werd het evenement verschillende keren door tegenslag getroffen. In 1995 was er een defect aan de tuidraden, in 1999 en 2001 lukte het niet de financiering rond te krijgen en in 2011 moest de zendmast worden hersteld na een grote brand.

Rond de ontsteking is een muzikaal programma opgetuigd met onder anderen Glennis Grace.

De ’kerstboom’ blijft tot 6 januari stralen.

