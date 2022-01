Gesprek eredoctoraat Timmermans komt week te laat: ’Wat is dit nou voor raar gedoe?’

„Ik ben nog een beetje van slag”, zegt Jan Asselbergs, de aan de TU afgestudeerde werktuigbouwkundige die de petitie startte. Hij bevestigt dat hij een uitnodiging van de TU Delft heeft mogen ontvangen. „Mijn eerste gedacht was: ’Een week ná de uitreiking, wat is dit nou voor raar gedoe?’.”

Asselbergs heeft met zijn petitie een gevoelige snaar geraakt. De ingenieur meent dat eurocommissaris Timmermans, met zijn sneren naar kernenergie en steun aan biomassaverbranding, juist een goede richting van de energietransitie in de weg zit. Woensdag stond de teller op ruim 22.000 handtekeningen. „Er zijn ruim tweeduizend ingenieurs onder de steunbetuigingen”, aldus Asselbergs.

Een woordvoerder van de TU Delft zegt over de uitnodiging: „Wij hopen elkaar weer een beetje te vinden. We begrijpen dat een aantal alumni moeite heeft met onze keus. In het debat over klimaat en energie bestaan nog steeds verschillende stromingen over wat de beste oplossingen kunnen zijn.” Volgens hem is het gesprek pas volgende week omdat een eerdere datum niet schikte.

’Halve waarheid’

Asselbergs doet dat af als ’halve waarheid’, maar wil de uitnodiging niet afwijzen. „Negeren lijkt me niet de meest chique stap. Het is ook niet wat de ondertekenaars zouden hebben gewild. Onze bezwaren gaan verder dan het eredoctoraat, ze behelzen ook het verval van de onafhankelijkheid van de universiteit en de afwijzing van twijfel over klimaattheorieën.”

Komende vrijdag staat de uitreiking van het eredoctoraat aan Timmermans op het programma. Voor zijn Brusselse rechterhand Diederik Samsom is de cirkel rond: de voormalig Greenpeace-activist heeft zelf in Delft gestudeerd.