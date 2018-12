Fransen arresteren 30 Gele Hesjes met maskers en hamers

De arrestanten zijn vrijwel allemaal mensen van buiten de hoofdstad die in of bij Parijs zijn aangehouden. Ze waren bijvoorbeeld in het bezit van maskers, katapulten of hamers. De politie denkt dat het relschoppers zijn en geen vreedzame betogers.

In totaal werden vooralsnog bijna 180 mensen staande gehouden bij controles. De autoriteiten vrezen dat protesten van de ’gilets jaunes’ (gele hesjes) tegen het verlies aan koopkracht net als een week geleden uitlopen op gewelddadigheden.

In de Belgische provincie West-Vlaanderen hebben ’Gele Hesjes’ de autosnelweg (E40) richting Duinkerken bij de Franse grens geblokkeerd.

