Koninklijke familie deelt feestelijke foto met puppy op kerstkaart

Op de foto, die gedeeld is door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) op Twitter, poseert de familie in feestelijke kledij in een hal. Het plafond is rijkelijk versierd met een uitbundige constructie, waarin - als u goed kijkt - ook gouden kerstballen in te zien zijn. Koningin Máxima houdt een puppy in haar armen. De twee labradors liggen braaf op de grond.

Ⓒ Twitter

“Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2022’’, staat te lezen op de kaart. Vervolgens komen de kerstwensen in nog vier andere talen voorbij (Engels, Spaans, Fries en Papiaments).

Het gezin poseerde vorig jaar met hun drie dochters op het balkon van Paleis Huis ten Bosch. De foto was gemaakt op Koningsdag.