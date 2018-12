Rellende Gele Hesjes richten zich op winkels en politie

Onze verslaggever Daniel van Dam is in Parijs en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Aan het begin van zaterdagmiddag zijn er naar schatting 31.000 Gele Hesjes op de been in Frankrijk, zei staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez op de Franse tv. Op verscheidene plaatsen in Parijs zijn er botsingen tussen de massaal uitgerukte oproerpolitie en betogers. In heel het land zijn volgens Nuñez' ministerie in de morgen bijna 440 mensen gearresteerd.

De politie is onder meer met traangas en waterkanon in actie gekomen om blokkades bestaande uit brandende voorwerpen, planten- en vuilnisbakken op te breken. De schermutselingen zijn in verscheidene 'avenues', ook op de beroemde Champs-Élysées, uitgebroken. Betogers slopen beschermingswanden die winkels voor hun zaak hebben gezet om schade te voorkomen. Toeristische attracties in stad zijn de hele dag dicht.

Brandstichting

Betogers rukten de houten schotten die het winkelcentrum Publicis Drugstore moesten beschermen, los om barricades van te maken. Anderen probeerden er brand te stichten. Publicis Drugstore was eerder al het doelwit van 'casseurs' (brekers), zoals de vaak in het zwart gehulde plunderende vandalen worden genoemd.

Op de Boulevard de Courcelles werden volgens de nieuwssite Bfmtv minstens één auto en een scooter in brand gestoken. 'Gele hesjes' hebben geprobeerd dat te voorkomen.

Daling van de koopkracht

In heel Frankrijk betogen mensen tegen de daling van de koopkracht en tegen de regering van president Macron die daar verantwoordelijk voor zou zijn. Op verscheidene plaatsen zijn gewonden gevallen. In de buurt van Avignon bijvoorbeeld reed een chef van een supermarkt boos in op Gele Hesjes die zijn bedrijf blokkeren. Daar is een van de actievoerders gewondgeraakt. In Grenoble is voor de betoging een leider van de plaatselijke 'gilets jaunes', Julien Terrier, opgepakt. Betogers eisen er zijn vrijlating.

Een demonstrant wordt weggedragen door een hulpverlener, in de buurt van de Arc de Triomphe. Ⓒ Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

De aanhoudingen waren vooral bij controles op stations, of op plekken waar de Gele Hesjes zich verzamelen. De arrestanten worden verdacht van het voorbereiden van geweld of vandalisme, dan wel het uitlokken van een strafbaar feit.

Extremisten

Vele honderden mensen werden door de Parijse politie staande gehouden om te worden gecontroleerd. Velen moesten zich op een politiebureau identificeren. Onder de arrestanten zijn volgens Franse media zeker twintig mensen die op een bureau werden herkend als extremisten die op sociale media tot geweld hadden opgeroepen. Het zijn zowel linkse als rechtse extremisten.

Eerder op de dag waren er zo’n 1500 Gele Hesjes rond de Champs-Élysées op de been. Ook in de rest van de stad verzamelden Gele Hesjes zich, zoals op de westelijke périphérique (ringweg) bij toegangspunt Porte Maillot.

De oproerpolitie is massaal op de been door de Franse regering. Achtduizend ordetroepen zijn ingezet en hebben ’s morgens al traangas ingezet tegen de actievoerders.

Vanmorgen vroeg werden ook al dertig Gele Hesjes gearresteerd. Zij zijn vrijwel allemaal mensen van buiten de hoofdstad die in of bij Parijs zijn aangehouden. Ze waren onder meer in het bezit van maskers, katapulten of hamers. De politie denkt dat het relschoppers zijn en geen vreedzame betogers. Ze zijn daarom opgepakt op verdenking van „samenscholing ter voorbereiding van geweld tegen personen of van vernielingen.”

De politie wil voorkomen dat deze vierde nationale protestdag van de ’gilets jaunes’ uitmondt in gewelddadigheden en vernielingen zoals afgelopen zaterdag toen er negentig gewonden vielen. Er zijn zelfs pantserwagens van de gendarmerie naar het centrum van Parijs gestuurd.

Brussel

Voorafgaand aan een betoging van de Gele Hesjes in Brussel zijn volgens een politiewoordvoerster ongeveer vijftig mensen aangehouden, vooral op het Zuid-Station en het centraal station van de stad. De op grote schaal aanwezige politie probeert te voorkomen dat mogelijke relschoppers zich onder de Gele Hesjes mengen. Betogers raakten slaags met de politie.

De uit Frankrijk overgewaaide protestbeweging van de 'gilets jaunes' (gele hesjes) keert zich tegen de hoge brandstofprijzen en de daling van de koopkracht. Volgens persbureau Belga zijn er tientallen betogers op de been.

