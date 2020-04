Nederlander aangeklaagd in Duits maffia-onderzoek

De mannen werken waarschijnlijk voor de Italiaanse maffia-organisatie ’Ndrangheta. De mannen zijn tussen de 30 en 56 jaar oud. Ze zouden van 2014 tot en met 2018 veel cocaïne hebben gesmokkeld.

Bij de arrestatie werden in totaal 58 mensen opgepakt. Tegen 44 van hen liepen al zaken in andere landen, waaronder Nederland, waardoor het proces in Duitsland is gestopt. Zij worden vervolgd in de andere landen.

Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt ook de rol van twee politieagenten, een regeringsmedewerker en twee lagere ambtenaren. Zij wisten waarschijnlijk niet dat ze werden gebruikt door de ’Ndrangheta, volgens het OM.