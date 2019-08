Halsema pijnlijk getroffen

De vijftienjarige jongen werd in het weekeinde van 14 juli opgepakt na een achtervolging. De burgemeesterszoon was met een andere jongen op de vlucht omdat zij waren betrapt bij een inbraak op een woonboot.

Alarmpistool

Na de arrestatie vond de politie op de woonboot twee messen die de jeugdige verdachten kennelijk als wapen hadden meegenomen. Ook werd op de vluchtroute een alarmpistool gevonden. De politie vermoedt dat het tweetal het wapen tijdens het vluchten heeft weggegooid.

Binnen kringen van politie en Openbaar Ministerie is groot ongenoegen omdat de aanhouding al weken ’onder de pet’ wordt gehouden. De officiële reden is dat het onderzoek in alle rust moet plaatsvinden. Veel politiemensen vrezen echter dat het incident in de doofpot gaat.

Lees ook: Ging aanhouding zoon Halsema de doofpot in?