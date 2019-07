150 euro boete bij overtreden boerkaverbod

Vanaf 1 augustus is het verboden om gezichtsbedekkende kleding als een boerka, nikab, integraalhelm of bivakmuts te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Vertegenwoordigers van de overheid en vervoerders moeten iemand die in overtreding is daarop wijzen en vragen de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen of het pand of vervoermiddel te verlaten. Pas als dat verzoek wordt genegeerd, kan de politie worden ingeschakeld.

In de publicatie geeft het OM aan dat er geen taakstraf kan worden opgelegd voor de overtreding.