Harrie Smeets gewijd tot bisschop van Roermond

De wijding werd bijgewoond door onder anderen minister Ferd Grapperhaus namens de regering, de Limburgse gouverneur Theo Bovens en tientallen burgemeesters en wethouders. Ook waren er meer dan twintig bisschoppen uit binnen- en buitenland bij.

Voorafgaand aan de plechtigheid trok in Roermond een stoet van Limburgse schutters, broederschappen, misdienaars en geestelijken vanuit het bisdomkantoor aan de Swalmerstraat naar de kathedraal. Daar voegden Smeets en alle aanwezige bisschoppen zich bij de stoet. In de kerk waren 1200 genodigden.

’Kerk zal eropuit moeten’

Na de wijding hield Smeets een toespraak. Hij vindt dat de kerk actief naar buiten moet treden. „De kerk in alle tijden, maar zeker de kerk in onze tijd, mag zichzelf niet in een vitrine laten zetten als een relict uit voorbije tijden, of zich afsluiten in zelfgenoegzaamheid van het eigen gelijk, maar zal in de wereld te vinden moeten zijn, zal eropuit moeten om het evangelie in woord en daad te verkondigen”, zei Smeets.

Hij zei verder dat hij niet alle antwoorden heeft, terwijl hem wel veel vragen worden gesteld. „Wordt u een Franciscus-bisschop? Gaat u dorpskerken sluiten? Wat heeft de kerk voor fouten gemaakt? Hoe denkt u mensen weer terug te krijgen in de kerk?” De leidraad is volgens Smeets het evangelie: „’Mij geschiede naar uw Woord’. Dat is mijn antwoord. Dat mag gebeuren wat God wil. Centraal is niet de vraag of ik alle antwoorden heb voor die weg de toekomst in. Wie daarop rekent, kan zich voorbereiden op een teleurstelling.”