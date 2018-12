Tegenwindfietsers ’tot stilstand geblazen’

De deelnemers leggen op de Oosterscheldekering een traject van 8,5 kilometer af. De vijfde editie is volgens de initiatiefnemer wel een van de „eerlijkste ooit.” „Iedereen heeft in gelijke mate te maken met enorme windstoten.”

Het KNMI waarschuwt met name voor zaterdagavond voor zware windstoten tot 90 kilometer per uur, vooral tijdens buien. Voor het hele land met uitzondering van het noordoosten is daarom code geel afgegeven.

Vluchten geschrapt

KLM heeft uit voorzorg 120 Europese vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Luchthaven Schiphol waarschuwt reizigers om rekening te houden met mogelijke vertragingen door de sterke wind.

In het openluchttheater Groene Kathedraal in Almere zijn door de weersomstandigheden de twee voorstellingen van dit weekeinde afgelast. Daarin wordt aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Flevoland.