’Poetin reageerde als verlamd op coup van Prigozjin’

President was ’konijn in de aanstormende koplampen’

Moskou - Vladimir Poetin reageerde op de dag dat Jevgeni Prigozjin met zijn Wagner Groep richting Moskou marcheerde als het spreekwoordelijke konijn in de aanstormende koplampen en was niet in staat beslissingen te nemen. Er werd het grootste deel van de dag geen enkele order gegeven. Die conclusie trekken westerse en Oekraïense inlichtingendiensten na analyse van de gebeurtenissen van die dag.