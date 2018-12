69-jarige tijdens NK Tegenwindfietsen: ’Af en toe stond ik bijna stil’

1 / 2 1 / 2 Marco van Trierum. Ⓒ GERARD VAN OFFEREN

NEELTJE JANS - ,,Af en toe stond ik toch bijna stil’’, vertelt Marco van Trierum na de tocht tegen de wind van 8,5 kilometer. Met 69 jaar is hij de oudste deelnemer aan het evenement en een toptijd verwachtte hij niet. Was ook het doel niet. ,,Toen het in 2013 voor het eerst werd georganiseerd, wilde ik al meedoen. Maar ik was telkens te laat met inschrijven. Nu was ik net op tijd.’’