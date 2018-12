’Honderden slachtoffers door ’sim-swapping”

Bij sim-swapping neemt een criminele hacker je telefoonnummer over door je telecomprovider op te lichten. Zodra de hacker jouw 06-nummer in handen krijgt, heeft hij toegang tot de online-accounts die zijn gekoppeld aan je telefoonnummer, zoals e-mail, sociale media en betaaldiensten.

De hackers die zo werken, kunnen de eigenaar van de telefoon om losgeld vragen. Bij weigering dreigen ze gevoelige mails, foto’s of documenten te verspreiden. Ook kunnen ze geld stelen door in te loggen bij bijvoorbeeld de betaaldienst PayPal of op de ’wallet’ van cryptomuntplatform Coinbase. Van sommige slachtoffers zijn honderdduizenden en soms miljoenen euro’s gestolen.

RTL Nieuws sprak met een hacker, ’Oliver’, die zijn leven naar eigen zeggen heeft gebeterd en mensen nu graag wil waarschuwen voor deze praktijken. Hij zegt dat hij tienduizenden euro’s heeft verdiend met sim-swapping.