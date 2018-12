Egypte kwaad na seksvideo op piramide

Ⓒ Screenshot Twitter

El Giza - Een video waarin twee vrijende mensen op de Piramide van Cheops in Egypte te zien zijn, heeft voor behoorlijk veel ophef gezorgd in het Afrikaanse land, schrijft CNN. In de drie minuten durende video is te zien hoe het stel de piramide beklimt om zich vervolgens aan de top te ontkleden.