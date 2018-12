Moeder krijgt aanval, dapper jochie (8) neemt stuur over

Volgens Standard reden de twee met 95 km per uur in een Ford Ka over de vierbaans A120 toen Lauren Smith, de moeder van de achtjarige Ben, een aanval kreeg en de wagen in de middenberm belandde. De jongen greep in en zette de knipperlichten aan, nam het stuur over en reed naar de vluchtstrook.

Nadat de wagen tot stilstand was gekomen wilde de achtjarige Ben de hulpdiensten bellen, maar een andere bestuurder was hem voor. Tien minuten na het hele incident kwam Lauren weer bij. Ze verklaart zich amper te herinneren wat er is gebeurd..