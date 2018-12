Anarchie in Parijs

Aan het begin van zaterdagmiddag zijn er naar schatting 31.000 Gele Hesjes op de been in Frankrijk, zei staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez op de Franse tv.

55 gewonden

In Frankrijk zijn zaterdag ruim zevenhonderd mensen opgepakt. Bij confrontaties tussen de betogers en de ordetroepen zijn in Parijs zeker 55 gewonden gevallen. De politie greep in de Franse hoofdstad harder in dan tijdens de vorige onlusten, met snelle en massale arrestaties. De ordetroepen in Parijs gebruikten rubberkogels en traangas om de actievoerders uiteen te drijven.

Ⓒ AFP

Ⓒ Michel de Boer

De politie is onder meer met traangas en waterkanon in actie gekomen om blokkades bestaande uit brandende voorwerpen, planten- en vuilnisbakken op te breken.

