Enexis vervangt slimme meters wegens defect

Volgens de woordvoerster is er „een miniem” lek geconstateerd bij drie van deze slimme meters. Uit voorzorg wordt deze serie in zijn geheel vervangen. „Dat is al gebeurd met 149 meters. De overige tien volgen komende week.”

Volgens Kassa gaat onderzoeksinstituut Kiwa onderzoeken of de meters van het merk, zo’n 40.000 in totaal, veilig genoeg zijn om in huizen te laten hangen. Maar volgens de woordvoerster van Netbeheer Nederland zijn de meters uit andere productieseries gewoon veilig. Om daar zeker van te zijn, wordt een aantal van deze apparaten wel onderzocht in een testlaboratorium.

In reactie op berichtgeving door Kassa meldt Netbeheerders Nederland dat „de veiligheid van gasmeters in Nederland goed gewaarborgd is en onder controle.”

Eerdere problemen

Eind vorige maand constateerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat er nog altijd dingen misgaan bij het plaatsen van de slimme meters. Zo moet netbeheerder Nexis mogelijk 39.000 gloednieuwe meters vervangen, omdat is gebleken dat van een aantal exemplaren het schroefdraad niet diep genoeg was. Eerder al bleek dat Enexis 66.000 gasmeters moest vervangen wegens een ander probleem met het schroefdraad.

Met een slimme gasmeter kan het energieverbruik op afstand worden uitgelezen, waardoor meterstanden niet meer hoeven worden doorgegeven aan de energieleverancier. Ook is er een beter inzicht in het verbruik.

