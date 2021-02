Code rood ook in Groningen en Drenthe beëindigd

KNMI en Rijkswaterstaat wijzen erop dat het maandagmiddag vooral op lokale wegen en woonwijken nog glad kan zijn.

Op de A31 bij Dronrijp is maandagochtend een auto van de weg geraakt en op de kant beland. Ⓒ Kappers Media

Op veel plaatsen in het land bleven basisscholen en de kinderopvang maandag dicht. Veel mensen hebben zich aan de oproep gehouden om indien mogelijk thuis te blijven. Het aantal verkeersongevallen viel daardoor mee. Er is vooral blikschade en er zijn geen berichten over ernstig gewonden. Vooral in het noorden waren er ongelukken, zoals op de A7 en A31. Maar verder waren er op de snelwegen geen grote problemen, meldt de ANWB.

In de loop van de middag loopt de temperatuur op en verdwijnt de meeste ijzel, waardoor het ook minder glad wordt.

11.00 uur Meeste test- en prikstraten gaan maandagmiddag weer open

Mensen kunnen vanaf maandagmiddag weer worden getest op het coronavirus en ertegen worden gevaccineerd. In vrijwel het hele land gaan de teststraten en vaccinatielocaties in de loop van de middag weer open. Alleen in Drenthe blijven alle plekken voor tests en vaccinaties de hele dag dicht.

De test- en vaccinatie-afspraken van maandagochtend komen te vervallen en mensen moeten een nieuwe afspraak maken.

7.30 uur Veel ov pakt dienstregeling weer op

Connexxion en Qbuzz hebben laten weten dat ze rond 07.30 uur de dienstregeling weer hebben opgepakt. De openbaarvervoerbedrijven hielden de bussen in de vroege ochtend voor de zekerheid binnen. De net opgestarte dienstregeling in Friesland werd juist weer gestaakt vanwege ijzel. Het is volgens vervoerder Arriva niet verantwoord te rijden.

Busvervoerder Arriva heeft het busvervoer in Friesland volledig stilgelegd vanwege de ijzel. Ⓒ Kappers Media

’Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is’

Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwden weggebruikers maandagochtend niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Met uitzondering van het zuidwesten van het land blijft code rood in principe tot 12.00 uur van kracht.

Op veel plaatsen in Nederland blijven basisscholen en de kinderopvang maandag dicht vanwege de voorspelde gladheid op de weg. De meeste locaties waar wordt gevaccineerd tegen corona zijn maandag tot 12.00 uur gesloten.

7.20 uur NS: normale dienstregeling zonder problemen opgestart

De normale dienstregeling van de NS is maandag zoals gepland weer opgestart. Een woordvoerster meldt dat reizigers er wel goed aan doen kort van tevoren de reisplanner te raadplegen, omdat er mogelijk treinuitval kan zijn.

Doordat treinen langere tijd hebben stilgestaan en mogelijk moeite hebben met opstarten, kan het voorkomen dat sommige ritten uitvallen, aldus de woordvoerster.

Code rood: mogelijk bezorgproblemen krant

Wij vragen u er rekening mee te houden dat de krant maandag mogelijk kampt met bezorgproblemen door de gladheid. Onze excuses voor dat eventuele ongemak.