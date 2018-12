Grote zoekactie naar vermiste kitesurfer bij Scheveningen

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Regio 15

Den Haag - Voor de kust van Scheveningen bij het zuidelijk havenhoofd wordt zaterdagavond druk gezocht naar een vermiste kitesurfer. Op het strand is de kleding en de fiets van de kitesurfer gevonden. De kite werd even later teruggevonden, maar van de man ontbreekt ieder spoor.