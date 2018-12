Belgisch ‘kibbelkabinet’ klapt

Met een dergelijke stap wordt de N-VA richting uitgang gedwongen, dreigde N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdagavond. Maar Michel liet zich niet chanteren. Op een ingelaste persconferentie maakte hij duidelijk dat hij de N-VA-bewindslieden in zijn regeringsploeg zal vervangen door twee staatssecretarissen. De regeringsploeg, die al bekend stond als het ‘kibbelkabinet’, zal verder gaan als een minderheidskabinet. Volgend jaar mei zijn er sowieso verkiezingen gepland.

De N-VA liet de Belgische regering nadrukkelijk bungelen na een chaotische week. Op een ingelaste kabinetsvergadering zaterdagavond (uren uitgesteld door protest van de ’Gele Hesjes’ in Brussel) werd al gauw duidelijk dat de N-VA en de andere drie coalitiepartijen recht tegenover elkaar staan. De Vlaams-nationalisten, de grootste partij binnen de samenwerking, zijn fel tegen het migratiepact.

Voorzitter en politiek brein van de partij Bart De Wever schitterde deze week door afwezigheid voor de schermen, maar trok alsnog de regie naar zich toe. Maar nog altijd wilde hij de definitieve doodsklap niet geven. Slim kaatste hij de bal weer terug naar de andere regeringspartijen, beducht om de schuld van de val van de regering in de schoenen geschoven te krijgen.

Omdat de N-VA pas zo laat aan de noodrem trekt, vroeg hij niet eens om een tegenstem maakte hij zaterdag duidelijk. Voor de N-VA zou het genoeg zijn als België zich zou onthouden van stemming. Maar dit was onaanvaardbaar voor de Vlaamse partijen CD&V en Open VLD en voor de MR van premier Michel, de enige Franstalige partij in het kabinet.

Afgelopen week ontstond een politieke soap met tal van plotwendingen. Nadat de Vlaams-nationalistische N-VA eerst op hoge toon had geëist dat Michel niet naar Marrakesh zou gaan namens de regering, weigerde de partij het kabinet te laten vallen toen duidelijk werd dat de andere drie regeringspartijen in het parlement op zoek gingen naar steun voor het pact.

’Marrakesh-coalitie’

Michel wil zonder N-VA voorlopig door. De Wever suggereerde dat dit laatste, een ’Marrakesh-coalitie’ perfect mogelijk zou zijn. „Er is een twee derde meerderheid, ze kunnen verder zonder ons. Dat hebben ze duidelijk gemaakt door met veel gretigheid ons voorstel af te wijzen.”

In Marrakesh is maandag de topconferentie van de Verenigde Naties waarop het migratiepact op tafel ligt, een 34 pagina’s tellend document dat richtlijnen over een ordelijke en veilige migratie. De N-VA vreest dat migranten met het pact in de hand meer rechten kunnen opeisen en dat landen niet meer soeverein kunnen beslissen over hun eigen migratiebeleid.

