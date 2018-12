Auto te water, bestuurder overleden

De brandweer dacht aanvankelijk dat er mogelijk nog een passagier in de auto zat en heeft in de omgeving in het water gezocht, maar het slachtoffer zat alleen in de auto. Hoe de auto te water raakte, is niet nog niet duidelijk.

