Iran verdubbelt aantal rakettesten

Volgens de inlichtingen heeft Iran dit jaar minstens zeven keer middellangeafstandsraketten voor testdoeleinden afgevuurd. Daarnaast stuurde Iran vijf keer een korteafstandsraket of kruisraket de lucht in. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal tests ten opzichte van vorig jaar. Al deze raketten hebben de technologie om massavernietigingswapens te dragen.

De krant meldt dat de tests mogelijk in strijd zijn met het akkoord dat Iran in 2015 sloot met de grootste wereldmachten. De Verenigde Staten trokken de deal eerder al in, onder meer omdat Iran volgens president Donald Trump zich niet aan het akkoord zou houden.