Haai bijt surfer voor oostkust Australië

De aanval was bij Nambucca Heads tussen Brisbane en Sydney. Op het moment dat de haai toesloeg waren drie tot vier andere surfers in het water, zegt een woordvoerder van de reddingsbrigade. Die hielpen het slachtoffer de kant op. Stranden in de buurt zijn gesloten en er is extra toezicht ingesteld.

Het is niet bekend welke soort haai de man heeft aangevallen. De wonden moeten daarover meer opheldering geven.