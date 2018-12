Onmogelijke taak voor Franse president Macron

Een schreeuw om aandacht van president Macron. Ⓒ Foto AFP

Er was een immense politiemacht voor nodig en zelfs pantservoertuigen, maar extreem geweld bleef zaterdag uit in Parijs. Het was niet zo dramatisch als vorige week, toen de Arc de Triomphe werd beklad en het hoofd van een beeld van Marianne, het symbool van Frankrijk, werd ingeslagen. Dat is een kleine meevaller voor Emmanuel Macron.