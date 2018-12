Geëmigreerde Argentijn dolblij met voetbalrellen thuisland

Yannicks droom komt uit. Zondag gaat hij naar zijn club Boca in Madrid Ⓒ Rias Immink

Oosterhouter Yannick Millenaar (23) is gek van de befaamde Zuid-Amerikaanse voetbalclub Boca Juniors. Eigenlijk is het gevoel dat hij heeft bij de club van geel en blauw niet in woorden te vatten. De in Argentinië geboren Brabander is zo verzot op Boca, dat hij honderden euro’s betaalde om zondag bij dé wedstrijd van de eeuw te zijn in Madrid.