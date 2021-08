Honderden mensen vormen erehaag voor in bootongeluk omgekomen Noa (5)

Slachtoffertje Noa Berg (5) overleed aan de verwondingen die ze vorige week woensdag opliep tijdens een explosie bij een camping in Kropswolde. Ze was een van zes opvarenden. Drie anderen raakten ernstig gewond.

Een vrouw die op de camping gast is, staat nu rond 14.00 uur langs de kant van de weg. ,,Het is heel triest wat er gebeurd is. Dit is iets dat we dan samen kunnen doen voor de nabestaanden. Helaas kun je niet veel meer doen nog...’’ Verder zijn er vele omwonenden, bekenden en klasgenootjes naar de straat gekomen en ook een groep motorrijders brengt het eerbetoon.

Een groepje medewerkers van Stichting Kringloop Plus uit de stad Groningen is er ook bij aanwezig. ,,Een van onze vrijwilligers is de oma van het overleden meisje, we hoorde het al snel vorige week’’, vertelt winkeldirecteur Erwin Sturing, die met zijn team steun betuigt. ,,Het is vreselijk dat dit deze familie is overkomen. Het verdriet is groot.’’ Een ongeval zoals dit is in de regio zeldzaam. ,,Je verwacht het niet.’’

Het afscheid vindt vrijdagmiddag in besloten kring plaats, zo had de familie bekend gemaakt in een advertentie.