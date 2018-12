Juf straft leerling, vader mept juf

De man was kwaad geworden omdat zijn kindje was gestraft door de juf. Donderdagmiddag kwam het tot een confrontatie waarbij de man de juf in het gezicht sloeg. Die liep daarbij verwondingen op, zo meldt Het Nieuwsblad.

Later meldde de vader zich bij de politie. De onderzoeksrechter besloot dat hij moest worden aangehouden. Hij wordt verdacht van het toebrengen van ’zware opzettelijke slagen en verwondingen aan pedagogisch personeel’.