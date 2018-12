Familie van Corrie van der Valk: ’Het wordt een bijzondere kerst’

Corrie van der Valk verdween in 2001 spoorloos. Haar lichaam werd enkele weken geleden gevonden in een anoniem graf in het Belgische Namen.

„Het wordt een speciale kerst voor ons. De zoektocht is ten einde”, zo laat Sandra weten.

„Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om in naam van de familie en uit het diepste van ons hart de politiespeurders in België te bedanken, omdat ze toch opnieuw zijn begonnen te zoeken, zelfs toen er helemaal geen aanwijzingen meer waren. Ze hadden het anonieme graf ook gewoon kunnen weghalen en dan hadden we het nooit geweten.”

Na de verdwijning van Corrie van der Valk zijn er talloze - doodlopende - sporen gevolgd. Corrie zou zich hebben aangesloten bij een Indiase sekte, op een duikvakantie zijn gegaan naar Egypte of mogelijk zelfs iets zijn aangedaan door haar man Nico, met wie zij op dat moment een moeizame relatie onderhield.

Allemaal niet waar, zo bleek dit jaar, toen de Belgische autoriteiten een aantal anonieme graven opende en met dna-materiaal vaststelde dat de onbekende vrouw in een graf in Namen toch echt Corrie van der Valk was. Uit een reconstructie blijkt dat de vrouw naar Parijs is gereisd, terstond terugkeerde richting België en uiteindelijk langs een spoor bij Dinant onder een trein stapte. Zij had slechts een Franse hotelkaart bij zich en wat Belgisch en Frans geld. Men ging er ten onrechte van uit dat de vreselijk verminkte vrouw de Franse nationaliteit moest hebben gehad.

Nu Corrie is gevonden, breekt de familie zich het hoofd over de vraag of ze dit hadden kunnen zien aankomen. Want de oude vragen zijn dan misschien beantwoord, er zijn nu nieuwe vragen.