Laatste truck van ingestort viaduct Genua

De cruciale autosnelwegbrug aan de westkant van het centrum van Genua stortte 14 augustus tijdens noodweer voor een groot deel in. Daarbij zijn 43 mensen om het leven gekomen. Over circa een week moet er begonnen worden met de bouw van een nieuwe brug die in 2020 af moet zijn.

Ⓒ REUTERS

Het viaduct stortte over 200 meter samen met een pijler in. De brug werd in 1967 geopend en wordt ook de Morandi-brug genoemd, naar de architect Riccardo Morandi (1902-1989).

