Vliegverbod boven Oostvaardersplassen

Het verbod geldt vanaf maandag 07.30 uur tot 18 december 17.00 uur. Volgens de regionale omroep geldt het „ongebruikelijke” verbod tot een hoogte van 1500 voet (bijna 500 meter) en is bedoeld om kleine vliegtuigjes, helikopters en drones te weren. Het zou betrekking hebben op de Oostvaardersplassen, maar ook op naastgelegen natuurgebieden als het voor edelherten vanuit de Oostvaardersplassen rechtstreeks te bereiken Kotterbos, waarin ook edelherten mogen worden afgeschoten.

De woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt dat het ministerie een zogenoemde notam (Notice to Airmen) heeft uitgevaardigd. De politiewoordvoerder zegt dat de politie om het verbod heeft gevraagd. „Dat hangt samen met het voornemen een deel van de hertenpopulatie af te schieten. We hebben zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen in verband met openbare ordeverstoringen die in het verleden ook al hebben plaatsgehad.”

De rechtbank in Lelystad gaf donderdag groen licht voor het uitdunnen van de hertenpopulatie in het natuurgebied, tot woede van activisten. Minister Carola Schouten (Natuur) waarschuwde vrijdag tegenstanders van het afschieten bij voorbaat dat ze geweld niet zal toestaan.

