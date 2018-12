Transgender bokser wint eerste profpartij als man

Hoewel Manuel (33) liever minder aandacht zou hebben gezien voor het feit dat hij voorheen een vrouw was - en hij leverde een solide partij boksen af - ontkwam hij er toch niet aan. „Een historisch moment”, jubelen diverse Amerikaanse media, die het levensverhaal van de bokser uitvoerig uit de doeken doen.

Datzelfde levensverhaal bracht bokspromotor Eric Gomez ertoe Manuel een kans te geven. „Maar het moest geen freakshow worden.” Manuel leverde - als man - een paar amateurpartijen af, waarmee hij Gomez ervan overtuigde dat een profdebuut geen onmogelijkheid hoefde te zijn. „Hij kreeg deze kans vanwege zijn capaciteiten, niet vanwege zijn voorgeschiedenis.”

Facebookpost uit 2012 over - toen nog - Patricia Manuel

De transformatie van Manuel startte direct na de mislukte kwalificatiecampagne voor 2012, waar een schouderblessure succes in de weg stond. Hormoonbehandelingen in 2014 en een ingrijpende operatie in 2016 volgden. Voor Manuel markeert zijn profdebuut niet het einde van een reis. „Welnee, ik ben nu een bokser met één winstpartij op zijn naam. Ik wil een tweede.”