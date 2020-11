Theo Hiddema stapt per direct op als lid Tweede Kamer

Het besluit van Hiddema komt nu de partij in diepe crisis verkeert. In zijn brief laat de markante advocaat weten dat hij zijn besluit heeft genomen ’vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met goede smaak, eigen dunk en arbeidsvreugde’.

„Ik treed terug, ik zal ook het holle gedruis van de begroting van Justitie en Veiligheid aan mij voorbij laten gaan”, schrijft Hiddema aan Arib. Die begroting zou woensdag en donderdag worden behandeld. De 76-jarige advocaat zat sinds 2017 samen met Thierry Baudet voor FvD in de Tweede Kamer.

Bestuurslid Lennart van der Linden, die Baudet na zijn vertrek als voorzitter tijdelijk in de rol vervangt, laat dinsdag weten totaal verrast te zijn over Hiddema’s vertrek: „We kregen al geen contact meer met hem.”

Otten ineens in beeld

Door het vertrek van Hiddema gaat de deur van de Tweede Kamer open voor de met knallende ruzie vertrokken medeoprichter van FvD Henk Otten. Hij stond in 2017 vierde op de lijst voor de verkiezingen. De vrijgekomen plek komt in eerste instantie toe aan nummer drie Susan Teunissen. Die is inmiddels overgestapt naar de Groep Otten, maar liet dinsdag weten af te zien van een Kamerzetel. In 2018 was Teunissen overigens nog wel van zins de zetel op te eisen.

Dus komt Otten ineens in beeld voor een plek in de Tweede Kamer. Hij laat dinsdagmiddag weten nog even na te moeten denken: „Wij gaan daar zitten waar onze politieke slagkracht maximaal ingezet kan worden. We gaan het eerst allemaal even rustig bekijken. De periode in de huidige Tweede Kamer is kort, in de Eerste Kamer langer.”

Otten wil ook nog uitzoeken wie zijn zetel overneemt in de senaat als hij zou overstappen naar de Tweede Kamer. De oud-FvD’er, nu actief voor zijn eigen partij GO, zegt Hiddema per app een hart onder de riem te hebben gestoken. Otten noemt Baudet en diens vertrouweling Freek Jansen een ’boreale Siamese tweeling’ die ’alles verkloot’ hebben.

FvD is in diepe crisis na ophef over vermeende nazi-sympathieën binnen de jongerenclub van de partij. Thierry Baudet legde na zijn lijsttrekkerschap ook het partijvoorzitterschap neer. Dat meldt Forum voor Democratie in een verklaring.