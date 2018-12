Lerares stuurt naaktfoto’s naar 15-jarige leerling

De inmiddels 28-jarige Ramsey BethAnn Bearse. Ⓒ Hollandse Hoogte/Police

Kanawha County - Een Amerikaanse lerares en voormalig Miss Kentucky is vrijdag gearresteerd, omdat zij naaktfoto’s van zichzelf naar een 15-jarige leerling had gestuurd. Toen de ouders erachter kwamen dat hun zoon nogal pikante gesprekken met zijn voormalige docente voerde, schakelden zij de politie in.