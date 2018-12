’Klimaatakkoord in december onzeker’

Sybrand van Haersma Buma (CDA): „Klaver polariseert op een manier die niets oplost.” Ⓒ ANP

Den Haag - Het is niet zeker dat er eind december een klimaatakkoord ligt. Dat heeft CDA-leider Buma gezegd in het wekelijkse debatprogramma Buitenhof. „Het is de afgelopen maanden niet gelukt om dichter bij elkaar te komen.”