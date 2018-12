Vrouw wandelt langs woning, valt in vier meter diepe sinkhole

De vrouw liep langs een woning toen de grond onder haar voeten wegzakte. Volgens de brandweer is het gat zo’n vier meter diep. Omstanders wisten de vrouw met een ladder uit het gat te bevrijden.

De vrouw raakte wel gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van het gat. Een voorlopig conclusie is dat het gat niet is ontstaan door een lek in een waterleiding. Of hevige regenval mogelijk een rol heeft gespeeld, is niet duidelijk. Ten Boer ligt in het aardbevingsgebied even ten noordoosten van de stad Groningen.